Das Wetter in Bayern: überwiegend sonnig bei bis zu 25 Grad

Corona-Fallzahlen in Europa steigen rapide an

Paris: Zahlreiche europäische Länder haben angesichts steigender Corona-Fallzahlen ihre Maßnahmen verschärft. Frankreich meldet mit mehr als 13.200 Neuinfektionen innerhalb eines Tages den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie. In Großbritannien verdoppelt sich laut Gesundheitsminister Hancock die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern alle acht Tage. In Spanien wurde in dieser Woche die Marke von 600.000 bestätigten Ansteckungen überschritten. Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat den höchsten Wert seit Ende April erreicht. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilt, meldeten die Gesundheitsämter innerhalb eines Tages fast 2.300 neue Fälle. In der vergangenen Woche wurden in Deutschland laut Bundesgesundheitsministerium mehr als 1,1 Millionen Tests durchgeführt - so viele wie nie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2020 11:00 Uhr