Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig bei bis zu 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Frühnebel überwiegend sonnig, ab dem Nachmittag sind in den Mittelgebirgen und an den Alpen Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 21 bis 25 Grad. In der Nacht meist klar, später wolkig aber meist trocken, Tiefstwerte um 12 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen ziehen vom Süden Regen und teils kräftige Gewitter in den Norden und Osten. Auch an den folgenden Tagen viel Regen bei maximal 16 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 06:00 Uhr