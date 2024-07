Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig bei 29 bis 33 Grad

Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend gibt es viel Sonne und nur wenige Wolkenfelder. Später sind im Allgäu Gewitter möglich. 29 bis 33 Grad. Ab Mitternacht kommt von Westen her Regen. Tiefstwerte 19 bis 15 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen wird es mal bewölkt, mal länger sonnig mit einzlenen Schauern oder Gewitter. Höchstwerte zwischen 22 und 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 15:00 Uhr