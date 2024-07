Das Wetter in Bayern: überwiegend sonnig bei 28 bis 32 Grad

Das Wetter in Bayern: Auch am Nachmittag gibt es viel Sonnenschein bei 28 bis 32 Grad. Gegen Abend sind in den Alpen Gewitter möglich. Die Nacht wird recht klar bei Tiefstwerten um 18 Grad, am frühen Morgen können dann im nördlichen Franken Gewitter aufziehen. Morgen, am Donnerstag und Freitag wechselhaft mit Sonne, Wolken und teils kräftigen Schauern und Gewittern bei Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2024 12:00 Uhr