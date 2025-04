Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig bei 18 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute überwiegend sonnig, erst zum Abend ziehen von Westen her Wolken auf. Teils windig. Höchstwerte 18 bis 24 Grad. In der Nacht zunehmend wolkig, Tiefstwerte 10 bis 3 Grad. Morgen wechseln sich Sonne, Wolken und Schauer ab, nachmittags sind Gewitter möglich. Am Montag überwiegend bewölkt und teils regnerisch, am Dienstag zunächst sonnig, später gebietsweise Schauer. Höchstwerte 16 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 10:00 Uhr