Das Wetter in Bayern: überwiegend sonnig bei 17 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig mit nur wenigen Wolken. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 17 und 21 Grad. In der Nacht klar bei Tiefstwerten von 8 bis 3 Grad, später vereinzelt Nebel. In den kommenden Tagen nach Frühnebel wieder viel Sonne bei Höchstwerten zwischen 13 und 23 Grad. Am Sonntag besonders im Norden und Osten Bayerns vorübergehend stark bewölkt mit ganz vereinzelten Schauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 16:00 Uhr