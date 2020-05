Das Wetter in Bayern: überwiegend sonnig bei 16 bis 22 Grad

Deutsche horten in der Krise Bargeld

Frankfurt am Main: Die Deutschen horten in der Corona-Krise Bargeld. Wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung unter Berufung auf die Studie einer Banking-Plattform berichtet, haben die deutschen Sparer im März zehn Milliarden Euro von ihren Bankkonten abgehoben. Grundlage für die Studie waren Daten der Europäischen Zentralbank. Damit unterscheiden sich die Deutschen in ihrem Verhalten von anderen Europäern wie Italienern, Franzosen und Spaniern. Während in diesen Ländern die Spareinlagen auch im März 2020 gestiegen sind, ist in Deutschland die gegenteilige Entwicklung zu beobachten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.05.2020 07:00 Uhr