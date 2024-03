Das Wetter in Bayern: überwiegend sonnig bei 12 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend sonnig, gebietsweise auch dichtere Schleierwolken. An den Alpen föhnig. Erwärmung auf 12 bis 18 Grad. Kommende Nacht klar bei Tiefstwerten um 4 Grad. Morgen und am Gründonnerstag teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern. Am Karfreitag in Franken bewölkt mit Schauern, sonst recht freundlich. Höchstwerte 12 bis 20 Grad, am Donnerstag vorübergehend etwas kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2024 12:15 Uhr