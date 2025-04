Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig bei 11 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig bei Höchstwerten von 11 bis 17 Grad. Nur am Vormittag im Süden und im östlichen Mittelgebirgsraum gebietsweise trüb durch Hochnebel. Ab dem Nachmittag im Westen und im Alpenvorland in Böen stürmischer Wind. In der kommenden Nacht meist klar und weiter windig bei Werten zwischen plus 7 und minus 1 Grad. Morgen und am Freitag viel Sonnenschein bei bis zu 22 Grad. Am Samstag teils sonnig, teils wolkig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2025 06:00 Uhr