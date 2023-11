Das Wetter in Bayern: überwiegend sonnig, 12 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Im nördlichen Franken wechselnd bewölkt, sonst überwiegend sonnig. 12 bis 16 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar bei Tiefstwerten um 4 Grad. Morgen zunächst im Osten noch sonnig, von Westen her zieht Regen auf. Am Freitag bewölkt und regnerisch. Am Samstag wieder freundlicher. Höchstwerte 7 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2023 10:00 Uhr