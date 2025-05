Das Wetter in Bayern: Überwiegend Sonne und Wolken, bei bis zu 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, im Süden kann es auch regnen; Die Höchstwerte erreichen 11 bis 18 Grad. In der Nacht droht nördlich der Donau gebietsweise Bodenfrost! Morgen wird es ähnlich wie heute, am Nachmittag zieht es von Norden her zu. Der Sonntag wird überwiegend bewölkt mit gebietsweise Regen, die Höchstwerte dann bei 13 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2025 11:00 Uhr