Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: überwiegend regnerisch und kühl

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Regen, besonders in Teilen Nordbayerns und an den Alpen. Hier und dort aber auch kurze freundliche Abschnitte. 7 bis 13 Grad. In der Nacht neue Regenfälle bei Tiefstwerten um 5 Grad. Morgen und auch am Samstag und Sonntag weiterer Regen. Am Samstag von der Rhön bis zum Bayerischen Wald mitunter auch Schneeregen oder Schnee. Morgen 5 bis 10 Grad. Am Wochenende kälter. Nachts teilweise leichter Frost.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.11.2022 11:45 Uhr