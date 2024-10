Das Wetter in Bayern: überwiegend freundlich, örtlich etwas Regen; 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Nebel recht freundlich. Von Westen her ganz vereinzelt etwas Regen. Höchstwerte 16 bis 22 Grad. In der Nacht kühlt es auf Werte um 11 Grad ab. Morgen und übermorgen bleibt es ähnlich. Am Donnerstag kommen starke bis stürmische Winde auf. Höchstwerte 15 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2024 10:00 Uhr