Das Wetter in Bayern: Überwiegend freundlich, nur an den Alpen Regen möglich

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist trocken mit Sonne und Wolken im Wechsel. Nur am Alpenrand dichter bewölkt und vereinzelt Regen. Höchstwerte 18 bis 25 Grad. In der Nacht an den Alpen wolkig, sonst klar bei Tiefstwerten um 11 Grad. In den kommenden Tagen ist es überwiegend sonnig mit nur wenigen Wolken, am Montag gibt es allerdings einzelne Schauer. Die Höchstwerte am Wochenende 23 bis 28 Grad, am Montag etwas kühler.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.07.2020 11:45 Uhr