Das Wetter in Bayern: Überwiegend freundlich, Höchstwerte 22 bis 26 Grad

Nachrichtenarchiv - 29.07.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Längerer Sonnenschein mit nur einigen harmlosen Wolkenfeldern, Höchstwerte 22 bis 26 Grad. Morgen meistens sonnig, am Nachmittag und Abend kann es in Alpennähe zu Gewittern kommen. Am Samstag im größten Teil Bayerns freundlich, nur vom Alpenrand bis Niederbayern Schauer und Gewitter. Höchstwerte morgen bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2021 06:00 Uhr