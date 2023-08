Das Wetter in Bayern: überwiegend freundlich, Höchstwerte 17 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nähe der Mittelgebirge ein Mix aus Wolken, Sonne und Regen. Sonst mehr Sonne als Wolken. Mitunter lebhafter Wind. Höchstwerte zwischen 17 und 22 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 12 Grad. Die Aussichten: Morgen wechselhaft mit teils gewittrigen Schauern. Am Donnerstag und Freitag zunehmend sonnig. Tageshöchstwerte zunächst 18 bis 26, am Freitag bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2023 06:00 Uhr