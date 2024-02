Das Wetter in Bayern: Überwiegend freundlich bei maximal 8 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend freundlich mit nur einigen lockeren Wolkenfeldern. Temperaturanstieg auf 8 bis 12 Grad. In der kommenden Nacht von Westen her zunehmend bewölkt. Tiefsttemperaturen um 0 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Dienstag teils sonnig, teils bewölkt. Am Mittwoch stark bewölkt bis trüb, dabei weiterhin kaum Regen. Tageshöchsttemperaturen 5 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2024 08:00 Uhr