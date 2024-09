Das Wetter in Bayern: Überwiegend freundlich bei maximal 19 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag noch einige Hochnebelfelder, sonst meist freundlich und länger sonnig, aber recht windig. Höchstwerte 19 bis 25 Grad. In der Nacht meist klar, Tiefstwerte um 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Samstag unverändert bei 18 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2024 06:00 Uhr