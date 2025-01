Das Wetter in Bayern: Überwiegend freundlich bei 5 bis 11 Grad.

Das Wetter in Bayern: Zunehmend freundlich und trocken, vor allem südlich der Donau länger sonnig. Lebhafter Wind. Höchstwerte 5 bis 11 Grad. In der Nacht meist trocken, örtlich Nebel. Tiefstwerte +3 bis -5 Grad. Morgen nach örtlichem Nebel Sonne und Wolken. Am Freitag bewölkt mit etwas Regen oder Schnee. Am Samstag oft sonnig. Höchstwerte morgen 4 bis 9 Grad, ab Freitag kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2025 14:00 Uhr