Das Wetter in Bayern: überwiegend freundlich bei 17 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend freundlich, nur an den Mittelgebirgen leichte Schauer möglich. Mitunter lebhafter Wind. Temperaturanstieg auf 17 bis 22 Grad. In der Nacht erst klar, dann in Nord- und Ostbayern auch Regen. Tiefsttemperaturen um 12 Grad. Morgen wechselhaft mit teils gewittrigen Schauern. Am Donnerstag und Freitag zunehmend sonnig. Tageshöchstwerte zunächst 18 bis 26, am Freitag 24 bis 28 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.08.2023 09:45 Uhr