Das Wetter in Bayern: überwiegend freundlich bei 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend freundlich, im Norden Frankens viele Wolken und vereinzelt Schauer. Höchstwerte zwischen 16 und 22 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen meist stark bewölkt und regnerisch. Am Freitag längere sonnige Abschnitte - bei 15 bis 23 Grad. Am Samstag wieder überwiegend bewölkt und deutlich kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.09.2024 09:45 Uhr