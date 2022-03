Das Wetter in Bayern: überwiegend freundlich, aber windig bei 11 bis 16 Grad

Nato plant eine langfristige Verstärkung der Ostflanke

Brüssel: Die Nato plant als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine offenbar eine langfristige Verstärkung ihrer Ostflanke. Am Rande des Nato-Verteidigungsminister-Treffens sagte die deutsche Ressortchefin Lambrecht, man könne einen Angriff auf Nato-Gebiet nicht gänzlich ausschließen und müsse auf alles vorbereitet sein. Zu diskutieren sei nun, was glaubwürdige Abschreckung ausmacht und was dafür erforderlich ist. Nato-Generalsekretär Stoltenberg hatte zum Auftakt des Treffens erklärt, dass die Aggression Russlands dauerhafte Folgen für das Bündnis haben werde. Der Vorschlag Polens, eine Nato-Friedensmission in die Ukraine zu schicken, stieß bei den Partnern offenbar auf Skepsis und Ablehnung. Nach den Worten von Regierungssprecher Hebestreit sind sich Deutschland, Frankreich und die USA einig, dass es keine Nato-Soldaten in der Ukraine geben darf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2022 16:00 Uhr