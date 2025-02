Das Wetter in Bayern: Überwiegend freundlich, aber recht kühl

Das Wetter in Bayern: Vor allem am Alpenrand und in den östlichen Mittelgebirgen noch trüb, sonst immer freundlicher mit viel Sonne und wenigen Wolken. Höchstwerte -3 bis +4 Grad. In der kommenden Nacht meist klar und trocken, teilweise aber auch dichter Nebel in den Niederungen. Die Aussichten: In den kommenden Tagen unter Hochdruckeinfluss weiter recht sonnig bei bis zu 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2025 10:00 Uhr