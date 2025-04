Das Wetter in Bayern: Überwiegend freundlich, 16 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist freundlich. Stellenweise aber auch Schauer und Gewitter. Am Montag im Südosten teilweise längere sonnige Abschnitte, ansonsten überwiegend bewölkt und gebietsweise Regen. Am Dienstag zunächst oft freundlich, nachmittags hier und da Schauer. Höchstwerte 16 bis 23 Grad, am Dienstag am Alpenrand bei Föhn stellenweise noch wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2025 04:00 Uhr