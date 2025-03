Das Wetter in Bayern: Überwiegend freundlich, 16 bis 22 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig oder leicht bewölkt, stellenweise trüb durch Saharastaub. Höchstwerte 16 bis 22 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen teils sonnig, teils trüb und meist trocken. Am Sonntag mehr Wolken als Sonne und zeitweise Schauer oder Gewitter. Montag ebenfalls wechselhaft. 12 bis 19 Grad.

