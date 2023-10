Das Wetter in Bayern: überwiegend freundlich, 16 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend freundlich mit viel Sonne und höchstens einigen lockeren Wolkenfeldern. Maximal 16 bis 19 Grad. In der Nacht klar oder höchstens leicht bewölkt. Es kühlt ab auf 6 Grad. Morgen und in den nächsten Tagen wenig Änderung. Tageshöchsttwerte zwischen 16 und 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2023 06:00 Uhr