Das Wetter in Bayern: überwiegend freundlich

Das Wetter in Bayern: Im Osten erst noch bewölkt und vereinzelt Regen, sonst meist trocken und freundlich, an den Alpen föhnig. Höchstwerte 6 bis 14 Grad. In der Nacht klar bei Tiefstwerten um minus 1 Grad. Morgen sonnig, in Unterfranken gegen Abend örtlich Schauer bei 6 bis 13 Grad. Tiefstwerte in der Nacht bis minus 1 Grad. Ab Dienstag teils bewölkt, teils freundlich. Maximal 4 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2024 06:00 Uhr