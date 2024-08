Das Wetter in Bayern: Überwiegend freundlich

Das Wetter in Bayern: Im Süden wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, sonst viel Sonnenschein. Höchstwerte 24 bis 28 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Donnerstag vielerorts ungetrübter Sonnenschein. Am Freitag in Nordbayern ganz vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. Tageshöchsttemperaturen zwischen 25 und 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2024 06:00 Uhr