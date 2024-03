Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt und regnerisch bei 8 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: heute viele Wolken und gerade im Süden auch länger Regen. Nur im Osten zeigt sich jetzt am Vormittag gelegentlich die Sonne. Die Temperaturen erreichen maximal 8 bis 13. Morgen teils sonnig, teils bewölkt. Am Mittwoch dann viel Sonne, ehe es am Donnerstag wieder trüber wird. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2024 10:00 Uhr