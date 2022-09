Nachrichtenarchiv - 29.09.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt und regnerisch bei höchstens 9 bis 14 Grad - freundliche Abschnitte gibt es vor allem im nördlichen Franken. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 8 bis 3 Grad. Von den Alpen bis nach Niederbayern regnet es weiter, örtlich wird es neblig. Morgen nur noch im Südosten gelegentlich Regen. Am Wochenende dann wieder überall regnerisch und windig. Etwas wärmer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2022 14:45 Uhr