Nachrichtenarchiv - 31.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und regnerisch, vereinzelt Gewitter bei maximal 15 bis 20 Grad. Morgen weitere Schauer und einzelne Gewitter bei 14 bis 19 Grad. Am Mittwoch nur noch in den Bergen Regen, am Donnerstag oft heiter bei 18 bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2020 06:00 Uhr