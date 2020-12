Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt, Richtung Alpen Sonne, um 9 Grad

Französische Corona-Studie warnt vor gemeinsamem Essen

Paris Französische Forscher haben geselliges Zusammensitzen in geschlossenen Räumen als ein entscheidendes Corona-Risiko ausgemacht. Ein privates Abendessen mit Gästen erhöht demnach die Gefahr ebenso wie der Aufenthalt in einem Restaurant oder in einer Bar. Die Studie des Pasteur-Instituts bestätigt die Annahme, dass gemeinsames Essen ein höheres Risiko birgt als etwa eine Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln oder das Einkaufen. Die Wissenschaftler hatten rund 5.000 Menschen in Hinblick auf Berufe, Verkehrsmittel und besuchte Orte befragt und untersucht, welche Faktoren Corona-Infizierte von jenen unterschieden, die sich nicht angesteckt hatten. Gesundheitsbehörden weltweit raten von Treffen in überfüllten Innenräumen ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2020 10:00 Uhr