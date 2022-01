Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt oder trüb, an den Alpen sonnig bei -2 bis +2 Grad

Corona-Neuinfektionen erreichen neuen Höchstwert

Berlin: Für die neuen Corona-Quarantäneregeln soll noch in dieser Woche ein rechtlicher Rahmen geschaffen werden. Mit der entsprechenden Verordnung will sich heute das Bundeskabinett befassen. Sie soll dann morgen in den Bundestag kommen und am Freitag in den Bundesrat. Letztlich umgesetzt werden müssen die neuen Regeln dann von den Bundesländern. Generell sollen die Absonderungszeiten verkürzt werden. Vorgesehen ist unter anderem, dass sich Infizierte nach sieben Tage freitesten können. Geboosterte mit Auffrischungsimpfung sollen als Kontaktperson von einer Quarantäne ausgenommen sein. - Derweil hat die Zahl der Neu-Infektionen einen neuen Tages-Höchststand erreicht. Das Robert-Koch-Institut meldet heute früh über 80.400 positiv Getestete. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg bundesweit auf über 407. In Bayern liegt sie bei 375.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2022 08:00 Uhr