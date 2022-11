Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt oder trüb, aber trocken

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundeskabinett verabschiedet Eckpunkte für Zuwanderung

Berlin: Die Bundesregierung will den Arbeitsmarkt so weit wie noch nie für Arbeitskräfte aus Staaten außerhalb der Europäischen Union öffnen. Am Mittag hat das Kabinett Eckpunkte für eine entsprechende Reform des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes verabschiedet. So soll es auch neue Zuwanderungsmöglichkeiten für ungelernte Arbeitskräfte geben, wenn die Bundesagentur für Arbeit dafür in bestimmten Branchen einen Bedarf sieht. Bundesinnenministerin Faeser sagte, von der Pflegekraft bis zum IT-Spezialisten würden Arbeitskräfte aus dem Ausland dringend benötig. Ziel sei das modernste Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung in Europa. Arbeitsminister Heil betonte, man werde auch alle Register ziehen, um Potenziale im Inland zu nutzen. Und trotzdem sei man auf die qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland angewiesen. In der Wirtschaft werden die Eckpunkte überwiegend begrüßt. Ein Gesetzentwurf wird kommendes Jahr erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2022 13:00 Uhr