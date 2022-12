Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt oder trüb

Nachrichtenarchiv - 01.12.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Verbreitet stark bewölkt bis trüb bei höchstens 2 bis 7 Grad. Sonnige Abschnitte am ehesten im östlichen Bayern und in den Alpen. Ganz vereinzelt Sprühregen oder Schneegriesel. In der Nacht vielerorts bewölkt, Tiefstwerte um 0 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Wochenende wenig Änderung. Nächtliche Tiefstwerte +2 bis -3 Grad, Höchstwerte -1 bis +6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2022 11:00 Uhr