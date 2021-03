Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt, Höchstwerte 1 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt, ganz vereinzelt Schnee oder Regen. In Niederbayern später freundliche Abschnitte möglich. Höchstwerte zwischen 1 und 7 Grad. In der Nacht überwiegend bewölkt, in Bergnähe kann es etwas schneien. Tiefstwerte um 1 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen bewölkt, nur am westlichen Alpenrand zeitweise sonnig bei 4 bis 9 Grad. Am Mittwoch sonnig, am Donnerstag Sonne und Wolken. Höchstwerte bis 15 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2021 10:00 Uhr