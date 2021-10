Nachrichtenarchiv - 07.10.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt, gebietsweise etwas Regen. Höchstwerte 9 bis 16 Grad. In der Nacht im Südosten gelegentlich Regen, Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen teils sonnig, teils trüb, am Wochenende nach örtlich zähem Nebel sonnig. Höchstwerte 11 bis 17 Grad, nachts ist leichter Frost möglich.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 07.10.2021 15:00 Uhr