Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt, gebietsweise Regen

Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es überwiegend bewölkt, gebietsweise regnet es, am Nachmittag können lokale Gewitter auftauchen. Höchstwerte 14 bis 18 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen gibt es weiter viele Wolken und nur kurze sonnige Abschnitte. Zwischendurch Schauer. Ab Montag lebhafter Wind. Höchstwerte 12 bis 17 Grad, am Dienstag wird es dann kälter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2022 07:00 Uhr