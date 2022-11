Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt bei fünf bis acht Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Fußbal-WM: Polen besiegt Saudi-Arabien 2:0

Doha: Bei der Fußball-WM in Katar hat Polen 2:0 gegen Saudi-Arabien gewonnen. In der Gruppe C hat Polen damit die Führung übernommen. Mit Spannung erwartet wird in der gleichen Gruppe der Ausgang der Partie Argentinien-Mexiko heute Abend, Beginn ist um 20 Uhr. Das Team von Superstar Messi ist bisher mit Null Punkten Tabellenletzter. Um 17 Uhr wird die Partie Frankreich gegen Dänemark angepfiffen. Am Vormittag hatte Australien 1:0 gegen Tunesien gewonnen.

