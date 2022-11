Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt bei fünf bis acht Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend bewölkt mit höchstens kurzen sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen steigen auf fünf bis acht Grad. Auch in der Nacht vorherrschend bewölkt, nur in den Alpen kann es aufklaren. Tiefsttemperaturen um minus ein Grad. Die Aussichten bis Dienstag In den nächsten Tagen oft bewölkt, nur morgen im höheren Bergland freundlich. Ab Montagnachmittag gelegentlich etwas Regen oder Schneeregen. Nächtliche Tiefstwerte plus vier bis minus zwei Grad, Tageshöchstwerte drei bis acht Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.11.2022 12:15 Uhr