Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt bei 3 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt. Einzig in Alpennähe im Tagesverlauf freundlicher. Höchstwerte 3 bis 7 Grad. In der Nacht meist bewölkt, teils auch neblig. Tiefstwerte nahe 0 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder teils bewölkt, teils freundlich, in Alpennähe auch länger sonnig. Tageshöchsttemperaturen zwischen 3 und 9 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.12.2023 06:15 Uhr