Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt bei 3 bis 11 Grad.

Nachrichtenarchiv - 03.02.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es oft bewölkt und zunächst fällt noch vereinzelt Regen oder Schneeregen, der am Nachmittag aber nachlässt. Die Höchstwerte erreichen 3 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Freitag und Samstag wechselhaft mit etwas Sonne und Regen oder Schneeregen. Am Sonntag erst trocken, später nass. Weiterhin windig. Höchstwerte 3 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2022 06:00 Uhr