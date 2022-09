Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt bei 14 bis 18 Grad

Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt, am Vormittag mit sonnigen Abschnitten vor allem in Nord- und Ostbayern. Von Südwesten kommt Regen, die Temperaturen steigen auf höchstens 14 bis 18 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 8 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Morgen und die folgenden Tage wird es wolkenreich, selten sonnig und immer wieder regnerisch. Ab Montag außerdem windig. Höchstwerte morgen und Montag bis 17, am Dienstag nur noch bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2022 11:00 Uhr