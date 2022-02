Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt

UN-Resolution gegen Russland ist gescheitert

New York: Im UN-Sicherheitsrat ist eine Resolution gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine gescheitert. Wie erwartet hat Moskau bei der Abstimmung in New York sein Veto eingelegt. Elf der 15 Mitglieder stimmten für den Beschluss, in dem Russland aufgefordert wird, seinen Angriff auf die Ukraine zu stoppen und seine Truppen zurückzuziehen. China enthielt sich. UN-Generalsekretär Guterres zeigte sich von dem Ergebnis enttäuscht. Die Vereinten Nationen hätten ihr erstes Ziel, Kriege zu beenden, nicht erreicht, sagt er. Westliche Diplomaten werteten die Abstimmung als Erfolg, Russland diplomatisch zu isolieren und einen Keil zwischen Moskau und Peking zu treiben. - Außerdem sind in der Nacht die neuen EU-Sanktionen gegen die russische Wirtschaft sowie gegen Präsident Putin und Außenminister Lawrow in Kraft getreten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.02.2022 09:45 Uhr