Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt

Österreich senkt Corona-Hürden für ungeimpfte Jugendliche

Wien: Österreich erleichtert es ungeimpften Jugendlichen aus dem Ausland, die Weihnachtsferien im Land zu verbringen. Laut Regierung können Zwölf- bis 15-Jährige auch ohne vollständige Impfung oder eine Genesung einen offiziell anerkannten 2G-Nachweis erbringen. Möglich macht das der sogenannte "Holiday-Ninja-Pass", der sich in Österreichs Schulen bewährt hat. In den ersten fünf Tagen muss stets ein gültiger negativer Testnachweis vorliegen, darunter mindestens zwei PCR-Tests. Am sechsten und siebten Tag des Aufenthalts sei dann kein Test mehr erforderlich, heißt es. In Österreich gilt in Skigebieten, Hotels und Restaurants die 2G-Regel. Ausnahmen gibt es für Kinder bis zu zwölf Jahren. Bei der Rückreise nach Deutschland müssen Ungeimpfte bisher in Quarantäne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2021 17:00 Uhr