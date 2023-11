Das Wetter in Bayern: Trüber Tag mit Regen bei 6 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Tag trüb und gelegentlich Regen. Temperaturanstieg von 6 bis 10 Grad. Mittwoch im Norden Frankens teils sonnig, sonst überwiegend bewölkt und am Vormittag in Alpennähe Schnee. Donnerstag in Richtung Alpen freundlich, sonst oft bewölkt, aber meist trocken. Höchstwerte 0 bis 10 Grad. Nachts gebietsweise leichter Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2023 20:00 Uhr