Das Wetter in Bayern: Trüb, vereinzelt Regen

Das Wetter in Bayern: Vielerorts bewölkt bis trüb und vereinzelt Regen, in höheren Lagen im Mittelgebirgsraum auch Schnee. Am Nachmittag im Westen Auflockerungen. Sehr windig. Höchstwerte 3 bis 9 Grad. Die Aussichten: In den kommenden Tagen vor allem in Alpennähe viel Sonne, sonst meist stark bewölkt bis trüb mit etwas Regen oder Sprühregen. Höchstwerte 6 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2024 06:00 Uhr