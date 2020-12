Das Wetter in Bayern: trüb, vereinzelt fällt Schnee bei -2 bis +5 Grad

Italien schränkt Reisen über Feiertage ein

Rom: Auch in Italien gelten bald wieder strengere Corona-Regeln: Zwischen 21. Dezember und 6. Januar sind Reisen zwischen den Regionen verboten. An den Feiertagen selbst müssen alle Menschen in ihren Gemeinden bleiben. Das hat die italienische Regierung in der Nacht beschlossen. Ausnahmen gelten in Notlagen, aus gesundheitlichen Gründen oder um zur Arbeit zu kommen. Auch die Rückkehr an den Hauptwohnort ist erlaubt. Schon jetzt gilt in Italien ein Teil-Lockdown, bei dem die Bewegungsfreiheit teils strikt beschränkt ist. - In Tschechien dürfen hingegen heute Geschäfte und Gaststätten wieder öffnen, ebenso Museen und Galerien, wenn auch mit Einschränkungen. Auch die nächtliche Ausgangssperre entfällt. Theater und Kinos bleiben weiter geschlossen. Tschechien hatte noch vor Kurzem eine der höchsten Infektionsraten in Europa.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2020 09:00 Uhr