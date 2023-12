Das Wetter in Bayern: Trüb und vereinzelt Schnee, Schneeregen oder Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag stark bewölkt bis trüb und vereinzelt, an den Alpen mitunter noch öfter Schnee, Schneeregen oder Regen. Höchstwerte 1 bis 5 Grad. In der Nacht nur mehr an den Alpen Niederschläge, Tiefstwerte um -3 Grad, vielerorts Straßenglätte. Die Aussichten: Morgen teils bewölkt oder trüb, teils freundlich; vor allem an den Alpen. Freitag und Samstag wieder vereinzelt Schnee oder Regen, mitunter auch freundlich. Höchstwerte -3 bis +7 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.12.2023 11:45 Uhr