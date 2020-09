Das Wetter in Bayern: trüb und verbreitet Regen, Höchstwerte 5 bis 11 Grad

Landkreise wollen weniger als 50 Teilnehmer bei Privatfeiern

Berlin: Die deutschen Landkreise fordern eine bundesweite Obergrenze für Privatfeiern. Vor dem Bund-Länder-Gipfel am Dienstag sagte Landkreistagspräsident Sager in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es brauche einheitliche Regeln. Ab 50 Teilnehmern werde es logistisch schwierig Kontakte nachzuverfolgen, wenn einer aus der Gesellschaft positiv getestet wird. Er plädiere daher für eine Obergrenze von weniger als 50. Für Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut aktuell 2507 neue Corona-Fälle. Das ist der höchste Wert seit Ende April. Die gestiegenen Zahlen betreffen auch die Schüler. Derzeit befinden sich bundesweit rund 50.000 Schüler in Quarantäne, wie eine Bild-Umfrage unter den zuständigen Ministerien der Länder ergibt. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Meidinger befürchtet, dass sich die Zahl in den nächsten drei Monaten verdoppeln könnte, da eine Kontrolle der Ausbrüche immer schwieriger werde.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.09.2020 06:15 Uhr